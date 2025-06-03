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أميركا تتحرك لتحسين شروط التبادل التجاري مع عدة دول

أميركا تتحرك لتحسين شروط التبادل التجاري مع عدة دول
4 يونيو 2025 00:52

 قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة طلبت من عدة دول تقديم أفضل عروضها بشأن المفاوضات التجارية بحلول اليوم الأربعاء، وذلك في وقت يكثف فيه المسؤولون الأميركيون جهودهم لتقديم اتفاقات متعددة للرئيس دونالد ترامب قبل الموعد النهائي الذي حدده ويحل بعد خمسة أسابيع.
وتؤكد تعليقات ليفيت تقريراً نشرته رويترز أمس الاثنين أفاد بأن إدارة ترامب طلبت من الدول في رسالة تقديم قائمة بأفضل مقترحاتها في عدد من المجالات الهامة، بما في ذلك الرسوم الجمركية وحصص مقترحة لشراء المنتجات الصناعية والزراعية الأميركية وخطط لمعالجة أي حواجز غير جمركية.
وقالت ليفيت "أؤكد محتوى الرسالة. وأرسل مكتب الممثل التجاري الأميركي تلك الرسالة إلى جميع شركائنا التجاريين فقط لتذكيرهم بشكل ودي بأن الموعد النهائي اقترب".
ووفقا للرسالة تتضمن البنود الأخرى التي طلبتها إدارة ترامب التزامات بشأن التجارة الرقمية والأمن الاقتصادي، إلى جانب التزامات خاصة بكل بلد.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء قال مصدر مطلع على المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرويترز إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لم يتلقوا الرسالة بعد.

 

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