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ميلوني تستقبل ماكرون في روما

ميلوني تستقبل ماكرون في روما
4 يونيو 2025 00:56

 استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما بمصافحة قوية اليوم الثلاثاء، في اجتماع فسره الكثيرون على أنه مؤشر على تقارب دبلوماسي.
وقال قصر الإليزيه إن ماكرون أراد التأكد من أنه وميلوني يمكنهما المضي قدما معا. وأضاف أنه توجد بعض النقاط التي تحتاج إلى توضيح، لا سيما فيما يتعلق بدعم أوكرانيا. وفي البداية، لم يقدم أي من الجانبين تفاصيل حول كيفية سير المحادثات بالفعل. واعتبر الاجتماع في قصر كيجي، مقر الحكومة الإيطالية، بمثابة إعادة ضبط للدبلوماسية بين باريس وروما، على الرغم من أن كلا الجانبين أكدا أنه لم تكن هناك قط فترة برود في العلاقات.
وقالت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف الأسبوع الماضي إن لديهم العديد من القواسم المشتركة ولكن أيضا خلافات.
وأضافت أن من المهم التحدث، حتى في ظل وجود خلافات.

 

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