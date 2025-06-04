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أول خطاب لرئيس كوريا الجنوبية الجديد بعد تنصيبه رسمياً

رئيس كوريا الجنوبية الجديد يلقي خطابه الافتتاحي
4 يونيو 2025 08:02

قال رئيس كوريا الجنوبية الجديد، لي جاي ميونج اليوم الأربعاء، إنه سيسعى إلى الحوار مع كوريا الشمالية، وتعزيز شراكة ثلاثية مع الولايات المتحدة واليابان في الوقت نفسه. وفي خطابه الافتتاحي أكد أنه سيبقي باب الحوار مفتوحا مع كوريا الشمالية بهدف ترسيخ السلام في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف لي أنه سيتبنى دبلوماسية واقعية ويعزز التعاون الثلاثي بين سول وواشنطن وطوكيو، انطلاقا من التحالف الكوري الجنوبي-الأميركي. 

فاز المرشح الرئاسي من الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونغ في انتخابات الرئاسة في جمهورية كوريا، بعد أن حصل على نسبة 49.42% من الأصوات في الانتخابات الحادية والعشرين التي جرت أمس الثلاثاء.

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ونقلت وكالة "يونهاب ”الكورية، عن لجنة الانتخابات الوطنية قولها ، اليوم الأربعاء، إن الرئيس المنتخب لي جيه-ميونغ فاز بـ 49.42% من الأصوات، ليتقدم على المرشح الرئاسي من حزب سلطة الشعب المحافظ كيم مون- سو بـ 41.15%.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الانتخابات الرئاسية
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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