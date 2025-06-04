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إطلاق نار بنورث كارولينا الأميركية والشرطة تعتقل مشتبهاً به

الشرطة الأميركية (أرشيفية)
4 يونيو 2025 10:19

ألقي القبض على رجل  بتهمة محاولة القتل، على خلفية إطلاق نار وقع  قرب منزل كان يقام فيه حفل في ولاية نورث كارولينا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، وفق ما أفاد به مكتب مدير الشرطة. وقال المكتب في بيان إن جارون ناثانييل كيليان، من مدينة لينوار، محتجز في السجن. ونفذت السلطات مذكرات تفتيش ضمن التحقيق في حادث إطلاق النار، الذي أدى إلى إصابات بطلقات نارية لدى البعض.
وأشار مكتب مدير الشرطة إلى احتمال توقيف أشخاص إضافيين. وقع إطلاق النار في وقت مبكر من صباح الأحد في حي سكني في جنوب غرب مقاطعة كاتاوبا، على بعد نحو 11 كيلومترا جنوب مدينة هيكوري. وأفادت السلطات بأنه تم إطلاق ما لا يقل عن 80 رصاصة بدءاً من حوالي الساعة 12:45 صباحا. وأفاد شهود بأنهم ركضوا، وانبطحوا طلبا للحماية، وهرعوا إلى سياراتهم للفرار.

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المصدر: وام
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