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زيلينسكي يجري تعديلات في القيادة العسكرية

زيلينسكي
4 يونيو 2025 08:18

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تغييرات في قمة القيادة العسكرية. وفي رسالته المصورة المسائية، أعلن زيلينسكي أن القائد السابق للجيش، ميخايلو دراباتيي، أعفي من المهام التنظيمية. وقال زيلينسكي: "سيركز دراباتيي بالكامل على القضايا القتالية، وتم تعيينه قائدا للقوات المشتركة، حتى يتسنى له التركيز بنسبة 100% على الجبهة". وجاء تقليص مسؤولياته بعد هجوم صاروخي مميت استهدف ميدانا للتدريب العسكري في منطقة دنيبروبتروفسك. بالإضافة إلى ذلك، عين زيلينسكي أوليه أبوستول قائدا لقوات المظليين، وروبرت بروفدي قائدا لوحدات الطائرات المسيرة. كما أعلن أن فاديم سوخاريفسكي سيتولى مهمة تحديث هيكل القيادة بالكامل بصفته نائب القائد الجديد لمجموعة الجيش الشرقي. 

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
روسيا وأوكرانيا
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