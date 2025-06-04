المستشار الألماني يقوم بزيارة رسمية إلى واشنطن

يتوجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى واشنطن مساء اليوم الأربعاء في أول زيارة رسمية له للولايات المتحدة، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اجتماع خاص وخلال مأدبة غداء في البيت الأبيض غدا الخميس. وسيركز الاجتماع بين ميرتس وترامب على عدد من الملفات المشتركة. وسيبقى المستشار في العاصمة الأميركية حوالي 17 ساعة. وسيغادر مساء اليوم عقب عشاء مع رؤساء حكومات الولايات في برلين، ومن المتوقع أن يصل إلى واشنطن بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، ثم يقضي ليلته في دار ضيافة الرئيس "بلير هاوس". ويبدأ برنامج الزيارة في البيت الأبيض في وقت متأخر من صباح الخميس.