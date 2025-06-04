اجتماع في بروكسل بشأن أوكرانيا

يعقد وزراء الدفاع في مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا اجتماعا اليوم الأربعاء في بروكسل بهدف تنسيق وتعزيز الدعم المقدم لكييف. ومن المتوقع أن يقدم وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف إحاطة لحلفاء بلاده حول تطورات الوضع الميداني، بالإضافة إلى أبرز احتياجات أوكرانيا العاجلة. ومن المقرر أن يرأس المحادثات، التي كانت تقودها الولايات المتحدة سابقا، وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي. ومن المقرر أيضا أن يعقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، مؤتمرا صحفيا قبل اجتماع وزراء دفاع الحلف في مقر الناتو في بروكسل غدا الخميس.