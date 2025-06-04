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ترامب يلمّح إلى صعوبة إبرام اتفاق مع الصين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
4 يونيو 2025 17:17

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى أنه لن يكون هناك اتفاق مع الصين بشأن النزاع التجاري بين البلدين في أي وقت قريب. 
وقال ترامب، عبر منصته «تروث سوشيال»: «كنت ولا أزال أحب الرئيس الصيني شي (جين بينج)، وسأظل أحبه، لكنه صارم للغاية، ومن الصعب للغاية إبرام اتفاق معه!!!».
وتوقف النزاع الجمركي بين أكبر اقتصادين في العالم منذ التوصل إلى اتفاق في منتصف مايو الماضي.
ونص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما يتم خفض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأميركية من 125% إلى 10%.
وأوضح بيان مشترك صادر عن البلدين أن هذا الخفض سيكون مؤقتاً، لمدة 90 يوماً.
وتبادل الطرفان الاتهامات مؤخراً بعدم الالتزام بالاتفاقيات.
وكان البيت الأبيض قد أشار، الاثنين الماضي، إلى اتصال محتمل بين الرئيسين ترامب وشي خلال هذا الأسبوع.

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المصدر: د ب أ
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