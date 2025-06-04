فيديو.. اندلاع حريق ضخم في جامعة توشيا الإيطالية

اندلع حريق كبير، اليوم الأربعاء، في جامعة توشيا بمدينة فيتيربو شمال العاصمة الإيطالية روما.

وامتدت ألسنة اللهب إلى كلية الزراعة داخل الحرم الجامعي.

حريق هائل يضرب جامعة توشيا شمال روما



اندلع، صباح اليوم، حريق كبير في جامعة توشيا بمدينة فيتيربو

شمال العاصمة الإيطالية روما، وامتدت ألسنة اللهب إلى كلية الزراعة داخل الحرم الجامعي، ما تسبب في انهيار الطابق الثاني من المبنى، وسرعان ما انتشرت النيران عبر سطح المبنى… pic.twitter.com/vwbdTCgGmN — مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) June 4, 2025

وتسبب الحريق، بحسب وسائل إعلام محلية، في انهيار الطابق الثاني من المبنى، فيما انتشرت النيران بسرعة عبر السطح، وسط محاولات من فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

ولم يتم الإعلان عن تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

وتشير الترجيحات إلى أن النيران اندلعت من سطح المبنى، حيث كانت تجري أعمال ترميم في الموقع.