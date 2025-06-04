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فيديو.. اندلاع حريق ضخم في جامعة توشيا الإيطالية

تصاعد الدخان جراء الحريق
4 يونيو 2025 19:39

اندلع حريق كبير، اليوم الأربعاء، في جامعة توشيا بمدينة فيتيربو شمال العاصمة الإيطالية روما.
وامتدت ألسنة اللهب إلى كلية الزراعة داخل الحرم الجامعي.

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وتسبب الحريق، بحسب وسائل إعلام محلية، في انهيار الطابق الثاني من المبنى، فيما انتشرت النيران بسرعة عبر السطح، وسط محاولات من فرق الإطفاء للسيطرة عليه.
ولم يتم الإعلان عن تسجيل أي إصابات جراء الحادث.
وتشير الترجيحات إلى أن النيران اندلعت من سطح المبنى، حيث كانت تجري أعمال ترميم في الموقع.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
روما
إيطاليا
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