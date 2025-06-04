بوتين يدلي بتصريحات بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا

شكّك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في جدوى محادثات السلام مع أوكرانيا، بعد اتهامه كييف بشن هجمات على جسرين في روسيا.

وأكد بوتين أن الهجومين على الجسر في بريانسك وآخر في كورسك كانا يستهدفان بشكل واضح السكان المدنيين.

وقال الرئيس الروسي، في اجتماع بثه التلفزيون مع كبار المسؤولين: «كل الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين، بمن فيهم أطفال ونساء، عشية جولة أخرى من مباحثات السلام التي اقترحنا إجراءها في مدينة إسطنبول، كانت موجهة بطبيعة الحال نحو تقويض مسار التفاوض. الضربة كانت هجوماً متعمداً على المدنيين».

وأضاف بوتين: «إنهم يطالبون بعقد قمة. ولكن كيف يمكن عقد مثل هذه المحادثات في ظل هذه الظروف؟ ما الذي يمكن الحديث عنه؟».

وأشار الرئيس الروسي إلى أن أي وقف لإطلاق النار سيُستغل ببساطة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية.

وأعلن محقّقون روس أن أجهزة الأمن الأوكرانية فجرت جسرين للسكك الحديدية في منطقتي بريانسك وكورسك مطلع الأسبوع، في واقعتين قالوا إنهما أسفرتا عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 115 آخرين.

ولم يصدر تعليق من كييف على تفجير الجسرين.وجاءت هذه الهجمات قبل محادثات السلام التي عقدت في تركيا يوم الاثنين.