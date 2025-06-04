ترامب يكشف جزءاً من محادثته الهاتفية مع بوتين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه أجرى محادثة هاتفية وصفها بـ"الجيّدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب إن بوتين أبلغه، خلال الاتصال الهاتفي، بأن موسكو ستردّ على الهجمات الأوكرانية الأخيرة بالطائرات المسيّرة داخل روسيا.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال" أن "الرئيس بوتين قال بحزم تام إنه سيردّ على الهجمات (الأوكرانية) الأخيرة" على القاذفات الروسية، مشيراً إلى أن المكالمة استمرت "ساعة و15 دقيقة".

وأضاف ترامب: "المحادثة كانت جيّدة، لكنها لن تؤدي إلى سلام على الفور" ينهي الأزمة في أوكرانيا.

وتأتي تصريحات بوتين رداً على هجمات نفذتها كييف، الأحد الماضي، بـ117 طائرة مسيرة في عملية أطلق عليها "شبكة العنكبوت"، استهدفت قاذفات روسية ذات قدرات نووية في مطارات بسيبيريا وأقصى شمال روسيا.

وأوضح مصدر أوكراني أن العملية خُطط لها منذ أكثر من عام ونصف العام، بإشراف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من جانبها، أكدت روسيا اندلاع حرائق في عدد من طائراتها العسكرية جراء الهجوم، مع توقيف مشتبه بهم على صلة بالعملية.