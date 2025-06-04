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«اليونيسف»: انهيار القطاع الصحي يهدد حياة أطفال القطاع

الأطفال أبرز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
5 يونيو 2025 01:41

غزة (الاتحاد)

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أن انهيار القطاع الصحي يهدد حياة الأطفال في قطاع غزة، موضحة أن المعدل اليومي للأطفال الذين يستشهدون منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 27.
وقال كاظم أبوخلف الناطق باسم «اليونيسف» في فلسطين في تصريح أمس، إن الأطفال يواجهون تحديات جسيمة بسبب استمرار الحرب، مؤكداً أنه «لا مكان في العالم يسقط فيه يومياً ضحايا من الأطفال بهذا العدد مثل قطاع غزة».
وأشار إلى أنه بإضافة عدد المصابين يرتفع المعدل اليومي للضحايا من الأطفال إلى 83 طفلاً بين شهيد وجريح لمدة 20 شهراً.
وأوضح أن الأطفال الأكثر تضرراً من المجاعة التي يعاني منها القطاع، مشيراً إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال سجلوا على أنهم بحاجة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.
وأضاف أبوخلف أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن أكثر من 40 ألف طفل باتوا أيتاماً وهو عدد مرشح للزيادة، مؤكداً أن الأطفال في غزة يحتاجون إلى سنوات طويلة للشفاء، ليس من الإصابات فحسب، بل من الضغط النفسي والعصبي الذي تعرضوا له.

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