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البرلمان العربي يدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

البرلمان العربي يدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
5 يونيو 2025 01:41

القاهرة (الاتحاد)

دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل والفوري لوقف الحرب في قطاع غزة، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ورفض كل الإجراءات الأحادية غير القانونية، التي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية ولا سيما في القدس. وأكد البرلمان العربي مواصلة جهوده البرلمانية والدبلوماسية في المحافل الإقليمية والدولية لنصرة القضية الفلسطينية، وفضح ممارسات الاحتلال، والدفع باتجاه محاسبة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية. وحمّل البرلمان العربي، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن استمرار الصراع في المنطقة نتيجة السياسات العدوانية والممنهجة وحرب الإبادة، التي تمارسها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، والجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين، وسياسة التجويع والحصار، والاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، وتصعيد وتيرة الاستيطان.

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