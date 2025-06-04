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الجامعة العربية تطالب دول العالم باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال

الجامعة العربية تطالب دول العالم باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال
5 يونيو 2025 01:41

القاهرة (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الضرورة المُلحّة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المُتحدة ومجلس الأمن، بهدف صون الأمن والسلم الدوليين، وإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف الحرب في قطاع غزة، وإنهاء المُعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني عبر الفتح الفوري للمعابر كافة، وضمان إدخال المُساعدات الإنسانية، وتوفير الدعم السياسي والمالي لوكالة «الأونروا»، وغيرها من أنشطة الأمم المُتحدة في الأرض الفلسطينية المُحتلّة.
 وطالبت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان أصدرته أمس، لدول العالم، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المُحتلّة، وتمكين الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقّه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية.
 ودعت الجامعة العربية جميع الدول للانضمام إلى جهود تنفيذ حلّ الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والمُشاركة بفاعلية في المؤتمر الدولي للسلام المُزمع عقده خلال الشهر الحالي في نيويورك، وأن تعترف الدول التي لم تتخذ الخطوة بدولة فلسطين، انطلاقاً من التزامها بحلّ الدولتين، بما يُمثّل رفعة للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

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