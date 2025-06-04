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«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل

سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
5 يونيو 2025 01:41

برازيليا (وام)

شاركت سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع النساء البرلمانيات، الذي عُقد ضمن أعمال المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة بريكس، في برازيليا بجمهورية البرازيل المتحدة.
وقالت في مداخلة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع «النساء في عصر الذكاء الاصطناعي: بين حماية الحقوق والإدماج في الاقتصاد الرقمي»، إن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي ليست محايدة جندرياً، وما زالت النساء يعانين ضعف التمثيل في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تعرضهن لمخاطر رقمية متزايدة، مثل التشهير باستخدام الصور المزيفة، وسوء استخدام البيانات، والتحيز الخوارزمي.
وشددت فلكناز على أهمية الدور البرلماني في صياغة أطر تشريعية وتنظيمية تراعي الفوارق الجندرية، وتُعزز الشفافية في تصميم وتطبيق الخوارزميات، داعية إلى تبني سياسات تدريبية موجهة لتمكين النساء تقنياً وإتاحة فرص عادلة لهن في القطاع الرقمي المستقبلي.
وفي جلسة مخصصة لمناقشة التغير المناخي وتمكين المرأة، تناولت فلكناز تأثيرات التغير المناخي على النساء، لاسيما في المجتمعات الهشة، مشيرة إلى أن النساء يشكلن نحو 80% من النازحين بسبب الكوارث المناخية، وأن تمثيلهن في مفاوضات المناخ الدولية لا يزال دون المطلوب.
 كما شاركت في جلسة ختامية ناقشت دور البرلمانيات في رسم أجندة بريكس 2025، أكدت خلالها على أهمية إدماج البعد الجندري في كل محاور التعاون البرلماني المستقبلي، وتعزيز التشريعات التي تستجيب للتحديات النوعية التي تواجهها النساء.

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