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إيلون ماسك يهاجم خطة ترامب الضريبية: "إفلاس أميركا ليس مقبولاً"

إيلون ماسك يهاجم خطة ترامب الضريبية: "إفلاس أميركا ليس مقبولاً"
5 يونيو 2025 09:17

دعا ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك المواطنين الأميركيين إلى الضغط على المشرعين لرفض مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الرئيسي للضرائب والإنفاق، والذي أثار جدلاً واسعاً.

وكتب ماسك في منشور على منصته إكس: "اتصل بعضو مجلس الشيوخ، اتصل بعضو الكونجرس، إفلاس أمريكا ليس مقبولاً!". وانتقد ماسك بشدة ما يصفه ترامب بـ "مشروع القانون الجميل الضخم"، بسبب رفعه سقف الدين دون تقليص كاف في الإنفاق، محذراً من أن الإجراء سيزيد العجز ويسرع من نمو الدين الوطني.

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وكان ماسك هدد المشرعين بأنهم سيواجهون غضب الناخبين في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 إذا دعموا الخطة. ولم يرد ترامب بشكل مباشر على حملة ماسك، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون قال عقب حديثه مع الرئيس إن الأخير "لم يكن سعيداً".

المصدر: وكالات
إيلون ماسك
ترامب
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