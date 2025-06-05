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السعودية تحذر الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس

السعودية تحذر الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس
5 يونيو 2025 12:20

حذّرت وزارة الصحة السعودية حجاج بيت الله الحرام من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار في ظل درجات الحرارة العالية في موسم حج 1446هـ، داعية إلى استخدام المظلات أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، لتعزيز الوقاية من الإجهاد الحراري، وذلك ضمن جهود المنظومة الصحية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن بما يمكّنهم من أداء المناسك بصحة وطمأنينة.

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ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية ( واس)، تكثّف المنظومة الصحية جهودها في تعزيز خدمات الرعاية الصحية بالمشاعر المقدسة، مع استمرار انتشار الفرق الطبية المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية الفورية، إلى جانب تكثيف الرسائل التوعوية بين الحجاج، بما يعزز من جودة الخدمات الصحية ويضمن لهم موسم حج آمن وصحي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الصحة
السعودية
الحج
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