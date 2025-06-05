إدارة ترامب تعلن اسم المرشح لقيادة حلف الأطلسي في أوروبا

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس مرشحها لمنصب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا، والذي سيشغل أيضا منصب قائد قوات حلف الأطلسي في أوروبا.

ومن ِشأن قرار ترامب ترشيح اللفتنانت جنرال أليكسوس جرينكويش من القوات الجوية الأميركية لكلا المنصبين، والذي كانت رويترز أول من أوردت تقارير عنه، أن يُشعر الحلفاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي بالارتياح، وكذلك بعض زملاء ترامب الجمهوريين في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من تراجع الدور القيادي الأميركي في الحلف.

ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيين جرينكويش.