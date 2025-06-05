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واشنطن: استمرار عمليات دحر فلول «داعش» في العراق وسوريا

قوات أميركية خلال انتشارها في شمال شرق سوريا لمواجهة «داعش» (أرشيفية)
6 يونيو 2025 01:06

واشنطن (الاتحاد)

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أكدت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أن عمليات الدعم التي تقدمها للقوات الشريكة في العراق وسوريا لدحر فلول تنظيم «داعش» مستمرة.
وذكرت «سنتكوم» في بيان، إن القيادة المركزية قدمت الدعم لـ 6 عمليات نفذتها القوات الشريكة في إطار محاربة التنظيم من بينها 5 عمليات في العراق وواحدة في سوريا خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي.
وأوضح البيان أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل عنصرين من «داعش» واعتقال اثنين آخرين أحدهما قائد في التنظيم واستعادة عدة أسلحة.
وأشار إلى أن هذه العمليات أسهمت في تعطيل وإضعاف قدرة التنظيم على إعادة بناء صفوفه والتخطيط وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والقوات الأميركية والشريكة في المنطقة.
وأضافت أنه وخلال الفترة من 21 إلى 27 مايو الماضي نفذت القوات العراقية وبدعم من القيادة المركزية الأميركية عمليات لهزيمة «داعش» في شمال العراق في محافظات صلاح الدين وكركوك والفلوجة أسفرت عن تطهير وتدمير مواقع متعددة ومصادرة أسلحة خفيفة وذخائر الى جانب مقتل عنصرين أثناء العمليات وأسر قائد في التنظيم.
وأكد البيان التزام الولايات المتحدة وأعضاء قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات في عملية «العزم الصلب» وذلك ضمن تعهدها المستمر بمحاربة «داعش».
من جهته، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا في البيان «إن عمليات كهذه تؤكد التزام سنتكوم إلى جانب حلفائنا وشركائنا بالقضاء على داعش نهائياً في المنطقة».

العراق وسوريا
العراق
سوريا
أميركا
داعش
القيادة المركزية الأميركية
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