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روسيا: سنرد على هجوم أوكرانيا بالطريقة والموعد المناسبين

جندي روسي في شارع بإحدى بلدات منطقة كورسك (أرشيفية)
6 يونيو 2025 01:06

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

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أعلن الكرملين أمس أن الجيش الروسي سيقرر كيف ومتى يرد على الهجمات التي شنتها أوكرانيا بمسيرات في نهاية الاسبوع الماضي على قواعد جوية روسية.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إن «الرد سيأتي كيف ومتى يرى جيشنا ذلك مناسباً».
وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأول، عقب محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا سترد على الهجوم الأوكراني الأخير الذي أدى إلى تدمير أو الإضرار بالعديد من الطائرات العسكرية.
واستهدفت أوكرانيا طائرات عسكرية روسية في العديد من المطارات على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها نهاية الأسبوع الماضي بعد إدخال خلسة «مسيرات متفجرة» إلى روسيا.
واتهمت موسكو كييف أيضا الثلاثاء بالوقوف وراء التفجيرات التي تسببت في انهيار جسرين في نهاية الأسبوع الماضي وحوادث القطارات التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين، في منطقتي كورسك وبريانسك الروسيتين المتاخمتين لأوكرانيا.
ولفت الكرملين إلى أن «بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب يدركان أن اللقاء الشخصي ضروري لكن يجب الإعداد له بشكل صحيح، لكن نفضل أن يسمع من ترامب كلمات إدانة للهجمات الإرهابية التي نفذها نظام كييف».
وأشار إلى أن «نظام كييف هو الذي أعطى الأمر بتفجير القطار وهذا إرهاب على مستوى الدولة، القرارات بشأن الهجمات الإرهابية على القطارات في كييف لم يكن من الممكن اتخاذها لولا مشاركة الرئيس الأوكراني».
وأضاف: «بوتين أبلغ ترامب بالفعل أن روسيا سترد على الهجوم على المطارات، روسيا سترد على الهجوم على المطارات بالطريقة والموعد الذي يراه الجيش مناسباً».

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