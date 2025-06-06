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أوكرانيا:  قصفنا "بنجاح" مطارين عسكريين روسيين

صورة أقمار صناعية لما قيل إنه آثار قصف أوكراني على مطار عسكري في روسيا
6 يونيو 2025 12:52

أعلنت أوكرانيا أنها قصفت "بنجاح" مطارين عسكريين روسيين خلال ليل الخميس الجمعة، بعد أقل من أسبوع على هجوم بالمسيّرات استهدف قاذفات استراتيجية في قواعد عسكرية داخل روسيا.
وأفادت هيئة أركان الجيش الأوكراني، في بيان، بأن ضرباتها أصابت ثلاث مخازن للوقود في قاعدة "إنغلز" بمنطقة "ساراتوف"، وطالت كذلك قاعدة "دياغيليفو" في منطقة "ريازان". 

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وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن العاصمة الروسية تعرضت لهجمات من عشر مسيّرات خلال الليل.
وقد أغلقت مؤقتا ثلاثة مطارات في المدينة على ما أفادت وكالة النقل الجوي التي رفعت بعد ذلك القيود على حركة الملاحة.

المصدر: آ ف ب
روسيا
أوكرانيا
مطار عسكري
قصف
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