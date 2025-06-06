أوكرانيا:  قصفنا "بنجاح" مطارين عسكريين روسيين

أعلنت أوكرانيا أنها قصفت "بنجاح" مطارين عسكريين روسيين خلال ليل الخميس الجمعة، بعد أقل من أسبوع على هجوم بالمسيّرات استهدف قاذفات استراتيجية في قواعد عسكرية داخل روسيا.

وأفادت هيئة أركان الجيش الأوكراني، في بيان، بأن ضرباتها أصابت ثلاث مخازن للوقود في قاعدة "إنغلز" بمنطقة "ساراتوف"، وطالت كذلك قاعدة "دياغيليفو" في منطقة "ريازان".

حريق إثر قصف منشأة عسكرية في روسيا

وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن العاصمة الروسية تعرضت لهجمات من عشر مسيّرات خلال الليل.

وقد أغلقت مؤقتا ثلاثة مطارات في المدينة على ما أفادت وكالة النقل الجوي التي رفعت بعد ذلك القيود على حركة الملاحة.