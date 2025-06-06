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روسيا تردّ على وصف ترامب للأزمة الأوكرانية

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6 يونيو 2025 16:09

رد الكرملين، اليوم الجمعة، على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب شبه فيها الأزمة الأوكرانية بأنها  شجار في ساحة لعب.
وقالت الرئاسة الروسية إن الأزمة في أوكرانيا مسألة وجودية بالنسبة لروسيا.
وقال ترامب، أمس الخميس "في بعض الأحيان، ترى طفلين صغيرين يتشاجران بجنون، ويكرهان بعضهما البعض ويتشاجران في حديقة".
وأضاف "من الأفضل أحيانا أن تتركهما يتشاجران لبعض الوقت ثم تفصل بينهما".
ولدى سؤاله عن هذا التشبيه، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "لترامب الحق في إبداء رأيه الخاص، لكن الأمر بالنسبة لروسيا مسألة وجودية تتعلق بمصالحنا الوطنية وأمننا ومستقبلنا ومستقبل أطفالنا وبلدنا".
وأبدى بيسكوف امتنان موسكو للولايات المتحدة لجهود الوساطة التي تبذلها، مشيرا إلى أهمية استمرار الاتصالات مع واشنطن.

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المصدر: وكالات
ديمتري بيسكوف
الأزمة الأوكرانية
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