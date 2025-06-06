توقع اجتماع بين أميركا والصين بشأن الرسوم الجمركية قريبا

قال بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض للتجارة، اليوم الجمعة، إن الاجتماع المقرر بين مسؤولين أميركيين وصينيين بشأن التجارة والرسوم الجمركية يتوقع أن يعقد خلال سبعة أيام.

يأتي هذا التوقع بعد يوم من محادثة هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وأكد ترامب، أمس الخميس، أن فريقين أميركي وصيني سيجتمعان قريبا بعد أن ناقش مع الرئيس الصيني ملف التجارة.

وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي "ركزت المحادثة بشكل شبه كامل على التجارة. لم تتم مناقشة أي شيء يتعلق بروسيا وأوكرانيا"، مضيفا أن الزعيمين تبادلا الدعوة لزيارة البلدين.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تبادلت الولايات المتحدة والصين رسوما جمركية على البضائع.