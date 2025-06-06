الأحد 8 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين وكندا تتفقان على تفعيل قنوات التواصل

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
6 يونيو 2025 18:17

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كندا والصين اتفقتا على تفعيل قنوات الحوار الدبلوماسي بينهما وتنظيمها، بعد فترة من الخلاف عقب توقيف أوتاوا مديرة شركة "هواوي" بموجب مذكرة توقيف أميركية عام 2018.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء، في بيان، أنه خلال المكالمة الهاتفية بين كارني ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، "تبادل الزعيمان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، بما في ذلك أهمية التواصل، واتفقا على تنظيم قنوات الاتصال بين كندا والصين".
وأضاف البيان أنهما ناقشا أيضا التجارة، و"أكدا التزام حكومتيهما بالعمل معا لمعالجة أزمة الفنتانيل".
من جانبها، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن لي أبلغ كارني أن العلاقات بين البلدين "واجهت اضطرابات غير ضرورية وصعوبات خطيرة" في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن الصين "مستعدة للعمل مع كندا لدعم التعددية والتجارة الحرة" في مواجهة تنامي الحمائية والنزعة الأحادية، وفق الوكالة التي أشارت إلى أن المكالمة تمت بناء على طلب كارني.
ويخوض البلدان حاليا مفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم التي فرضها بعد عودته إلى البيت الأبيض.
ودفع احتجاز منغ وانزو المديرة التنفيذية لشركة "هواوي" عام 2018 بكين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.

أخبار ذات صلة
3.285 تريليون دولار احتياطيات النقد الأجنبي بالصين
«القوس والسهم» يعتمد قائمة منتخب الشباب لبطولتي أوروبا والعالم
المصدر: آ ف ب
مارك كارني
كندا
الصين
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
فعاليات استهدفت تعزيز الأجواء الإيجابية والإنسانية خلال أيام العيد (وام)
الأخبار العالمية
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يُنظم احتفالية بمناسبة العيد
8 يونيو 2025
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
الأخبار العالمية
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
8 يونيو 2025
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
الأخبار العالمية
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
8 يونيو 2025
امرأة تجلس على أنقاض منزلها المدمر في خان يونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: كميات الوقود بـالمستشفيـات تكفي 3 أيام فقط
8 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©