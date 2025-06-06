الصين وكندا تتفقان على تفعيل قنوات التواصل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كندا والصين اتفقتا على تفعيل قنوات الحوار الدبلوماسي بينهما وتنظيمها، بعد فترة من الخلاف عقب توقيف أوتاوا مديرة شركة "هواوي" بموجب مذكرة توقيف أميركية عام 2018.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء، في بيان، أنه خلال المكالمة الهاتفية بين كارني ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، "تبادل الزعيمان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، بما في ذلك أهمية التواصل، واتفقا على تنظيم قنوات الاتصال بين كندا والصين".

وأضاف البيان أنهما ناقشا أيضا التجارة، و"أكدا التزام حكومتيهما بالعمل معا لمعالجة أزمة الفنتانيل".

من جانبها، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن لي أبلغ كارني أن العلاقات بين البلدين "واجهت اضطرابات غير ضرورية وصعوبات خطيرة" في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الصين "مستعدة للعمل مع كندا لدعم التعددية والتجارة الحرة" في مواجهة تنامي الحمائية والنزعة الأحادية، وفق الوكالة التي أشارت إلى أن المكالمة تمت بناء على طلب كارني.

ويخوض البلدان حاليا مفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم التي فرضها بعد عودته إلى البيت الأبيض.

ودفع احتجاز منغ وانزو المديرة التنفيذية لشركة "هواوي" عام 2018 بكين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.