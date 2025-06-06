حكومة بنغلادش الانتقالية تحدد موعد الانتخابات العامة

أعلن محمد يونس رئيس حكومة بنغلادش الانتقالية، اليوم الجمعة، موعد تنظيم الانتخابات العامة وهي الأولى منذ الإطاحة بالحكومة العام الماضي.

وقال رئيس الحكومة الانتقالية إن الانتخابات ستُنظم في النصف الأول من أبريل 2026.

وأضاف يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام والبالغ 84 عاما "أُعلن لمواطني البلاد أن الانتخابات ستُجرى في أي يوم من النصف الأول من أبريل 2026".

وأضاف، في رسالة متلفزة "بذلت الحكومة كل ما في وسعها لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات".

وتابع بمناسبة عيد الأضحى "لا يغيب عن بالنا أن بنغلادش انزلقت في أزمة عميقة في كل مرة أجرت فيها انتخابات غير نزيهة".

وأكد يونس أن "إحدى أهم مسؤوليات هذه الحكومة هي ضمان انتخابات شفافة... وتشاركية على نطاق واسع حتى لا تدخل البلاد في أزمة جديدة... لهذا، يُعدّ الإصلاح المؤسسي بالغ الأهمية".