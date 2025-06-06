الأحد 8 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«العمل الدولية» توافق على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو

«العمل الدولية» توافق على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو
7 يونيو 2025 01:02

جنيف (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يُنظم احتفالية بمناسبة العيد
«الصحة الفلسطينية»: كميات الوقود بـالمستشفيـات تكفي 3 أيام فقط

صادق مؤتمر العمل الدولي، أمس، على مشروع قرار يقضي بمنح فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في منظمة العمل الدولية بدلاً من وضعها السابق المعتمد منذ عام 1975 بوصفها «حركة تحرير».
جاء ذلك في جلسة عامة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في دورته الـ 113، حيث جرى التصويت بأغلبية كبيرة على مشروع القرار الذي حمل عنوان «وضع فلسطين في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة» واعتمدته لجنة الشؤون العامة في وقت سابق.
ويمنح القرار فلسطين الحق في المشاركة في دورات مؤتمر العمل الدولي والاجتماعات الإقليمية لمنظمة العمل الدولية بوفد ثلاثي يمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال، إضافة إلى السماح لها بالتدخل في المناقشات العامة واللجان الفنية من دون حق التصويت أو تقديم مقترحات.

منظمة العمل الدولية
العمل الدولية
فلسطين
دولة فلسطين
الاعتراف بفلسطين
الاعتراف بدولة فلسطين
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
فعاليات استهدفت تعزيز الأجواء الإيجابية والإنسانية خلال أيام العيد (وام)
الأخبار العالمية
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يُنظم احتفالية بمناسبة العيد
8 يونيو 2025
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
الأخبار العالمية
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
8 يونيو 2025
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
الأخبار العالمية
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
8 يونيو 2025
امرأة تجلس على أنقاض منزلها المدمر في خان يونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: كميات الوقود بـالمستشفيـات تكفي 3 أيام فقط
8 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©