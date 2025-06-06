«غزة الإنسانية» تعلق توزيع المساعدات الغذائية

غزة (الاتحاد)

أعلنت «مؤسسة غزة الإنسانية»، أمس، تعليق توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة حتى إشعار آخر، عقب سلسلة من حوادث إطلاق النار التي أودت بحياة عشرات الفلسطينيين قرب مواقعها.

وقالت المؤسسة في بيان إنها أغلقت جميع مواقعها الأربعة لتوزيع المساعدات داخل القطاع، وحثّت السكان على الابتعاد عن هذه المواقع حفاظاً على سلامتهم، مضيفة أنّ موعد استئناف العمل سيُعلن في وقت لاحق.

وكانت المؤسسة قد افتتحت موقعين في جنوب غزة، أمس الأول، بعدما اضطرت إلى إغلاق جميع مراكزها الأربعاء، إثر مقتل عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب موقع توزيع في رفح خلال 3 أيام متتالية.

وأكدت أنها تضغط على الجيش الإسرائيلي لتحسين تدابير السلامة حول مواقعها.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، ساعات محددة يسمح فيها للفلسطينيين في القطاع بالتوجه إلى مراكز توزيع المساعدات الإنسانية.

وقال مصدر عسكري: «خلال ساعات النهار من 06:00 إلى 18:00، يُسمح بالتنقل بحرية إلى مراكز توزيع المساعدات الإنسانية».

وحذر من أنه «خارج هذه الساعات تعتبر المنطقة عسكرية مغلقة، ويشكل الدخول إليها خطراً كبيراً على حياتكم، ويُمنع الدخول تماماً إلى مراكز التوزيع والمنطقة القريبة منها».