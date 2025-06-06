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الرئيس الكوري الجنوبي يبحث مع ترامب التعرفات الجمركية

الرئيس الكوري الجنوبي يبحث مع ترامب التعرفات الجمركية
7 يونيو 2025 00:10

اتّفق الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية لي جاي ميونغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية على السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن التعرفات، وفق ما أعلنت سيول الجمعة، مع قرب انقضاء مهلة محددة لتجنّب الرسوم الباهظة.
وحقّق لي فوزاً كبيراً في انتخابات الرئاسة الكورية الجنوبية هذا الأسبوع بعد فوضى سياسية استمرت أشهراً في البلاد التي تعد رابع أكبر قوة اقتصادية في آسيا.
وفرضت واشنطن على سيول في أبريل تعرفات بنسبة 25 بالمئة في إطار جدول للرسوم الجمركية طال الغالبية الساحقة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ليعود ترامب ويعلّق هذه التعرفات لمدة 90 يوما.
وفي اتصال بين الرئيسين الجمعة "اتفقا على العمل في مفاوضات بشأن التعرفات المتبادلة نحو التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين"، وفق مكتب لي.
وجاء في بيان للمكتب "لتلك الغاية، اتفقا على تحفيز المفاوضات على مستوى فريقي العمل لتحقيق نتائج ملموسة".

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