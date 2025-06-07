الإثنين 9 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انقطاع كبير لخدمة الإنترنت في كوريا الشمالية

انقطاع كبير لخدمة الإنترنت في كوريا الشمالية
7 يونيو 2025 09:29

قال جنيد علي الباحث المقيم في المملكة المتحدة إن شبكة الإنترنت في كوريا الشمالية تشهد انقطاعاً كبيراً اليوم السبت، مضيفاً أنه السبب قد يكون مشكلة داخلية وليس هجوماً إلكترونياً.
وأوضحت رويترز أنه تعذر الوصول إلى المواقع الإخبارية الرئيسية في كوريا الشمالية وموقع وزارة الخارجية على الإنترنت صباح اليوم السبت.
وأضاف الباحث الذي يراقب الإنترنت في كوريا الشمالية "يشهد الإنترنت في كوريا الشمالية انقطاعاً كبيرا حالياً مما يؤثر على جميع الخطوط سواء كانت تأتي عبر الصين أو روسيا" موضحا أن البنية التحتية للإنترنت في كوريا الشمالية لا تظهر على الأنظمة التي تراقب أنشطة الإنترنت.
وتابع "من الصعب تحديد ما إذا كان الأمر متعمداً أم حادثاً لكن يبدو أن هذا ناتج عن خلل داخلي وليس هجوما".
ولم يتسن التواصل مع مسؤولي مركز مكافحة جرائم الإنترنت التابع لشرطة كوريا الجنوبية، والذي يراقب الأنشطة الإلكترونية لكوريا الشمالية، للحصول على تعليق. 

أخبار ذات صلة
أول خطاب لرئيس كوريا الجنوبية الجديد بعد تنصيبه رسمياً
زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لأنظمة صواريخ باليستية
المصدر: رويترز
الانترنت
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
جوجل تطلق أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
التعليم والمعرفة
جوجل تطلق أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
9 يونيو 2025
الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم
الأخبار العالمية
رئيسة المكسيك: المهاجرون ليسوا مجرمين
9 يونيو 2025
بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» تحقِّق نسبة 97.4% في مؤشر الصيد المستدام
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» تحقِّق نسبة 97.4% في مؤشر الصيد المستدام
9 يونيو 2025
الشرطة الكولومبية تطوق مسرح محاولة اغتيال السناتور أوريبي
الأخبار العالمية
الوضع الصحي لمرشح الرئاسة في كولومبيا بعد محاولة اغتياله
9 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©