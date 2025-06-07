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سكوتر يتسبب في حريق كبير بفرنسا

سكوتر يتسبب في حريق كبير بفرنسا
7 يونيو 2025 16:15

 قالت السلطات الفرنسية اليوم السبت، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في حريق كبير يبدو أنه نتج عن سكوتر كهربائي يعمل ببطارية ، انفجر في مجمع سكني من عشرة طوابق في مدينة ريمس عاصمة منطقة شامبين.
  وقال المدعي العام في ريمس، فرانسوا شنايدر، إن صبياً 13 عاماً لقي حتفه إثر القفز من شقته الكائنة في الطابق الرابع حيث بدأ الحريق في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وهناك اعتقاد أن الجثة المحترقة التي جرى العثور عليها في الداخل هي لشقيقه الأكبر 15 عاماً.
وأضاف أن امرأة 87 عاماً وابنها 59 عاماً كانا يعيشان في الطابق الثامن توفيا اختناقاً جراء الدخان.
وتابع المدعي العام أن شخصين تعرضا لإصابات خطيرة بينهما زوج أم الصبي المتوفى الذي أصيب بحروق شديدة، ويتلقى 26 شخصاً آخرون العلاج في المستشفى من إصابات طفيفة.
وقال شنايدر إنه "لا يوجد شك" أن الحريق كان عرضيا وانتشر بسرعة من السكوتر الذي اشتعلت فيها النيران لأسباب غير معلومة.
وأشار المدعي العام إلى أنه "من الصعب للغاية إخماد" الحرائق الناتجة عن البطاريات وأن رجال الإطفاء كافحوا النيران لأكثر من ثلاث ساعات.   

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