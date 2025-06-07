تايلاند تغلق نقاط عبور مع كمبوديا إثر توتر حدودي

أغلقت تايلاند مؤقتا نقاط عبور مع كمبوديا أمام السياح التايلانديين والكمبوديين، اليوم السبت، بينها معبر رئيسي، على خلفية التوتر مع جارتها بعد مقتل جندي خلال اشتباك وقع مؤخرا على الحدود.

قُتل الجندي في 28 مايو الماضي خلال تبادل إطلاق النار في منطقة حدودية مشتركة بين كمبوديا وتايلاند ولاوس.

اتفق الجيشان التايلاندي والكمبودي على تخفيف التوتر في اليوم التالي، لكن بنوم بنه قررت إبقاء قواتها في المنطقة على الرغم من مطالبة بانكوك لها بسحبهم.

سيطر الجيش الملكي التايلاندي، اليوم السبت، على جميع المعابر الحدودية مع كمبوديا، بحجة وجود "تهديد لسيادة تايلاند وأمنها".

وحظر الجيش مرور الشاحنات الطويلة وخفض ساعات عمل معبر "أرانيابرات" الحدودي، وهو الأهم مع كمبوديا، موضحا في بيان أنه لا يمكن للتايلانديين والكمبوديين الآن العبور إلا لأسباب مهنية وتجارية.

يستخدم آلاف الأشخاص هذا المعبر الحدودي يوميا. ويتوجه التايلانديون منه إلى الجانب الكمبودي.

وقال الجيش التايلاندي إن القيود تنطبق فقط على مواطني البلدين، لكنها "قد تختلف من مكان إلى آخر".

وخفضت ست نقاط تفتيش حدودية أخرى ساعات العمل وحظرت مرور الشاحنات الكبيرة.