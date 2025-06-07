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زلزال يضرب شمال اليونان

زلزال
7 يونيو 2025 18:48

وقع زلزال بقوة 5,3 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، في شمال اليونان، قرب جبل "آثوس" الذي يضم العديد من الأديرة الأرثوذكسية العريقة، وفق ما أعلن معهد الجيوفيزياء في العاصمة أثينا.
وحدد موقع الزلزال في البحر على عمق حوالى 12,5 كلم. وضرب منطقة تقع شمال غرب "كارييس"، العاصمة الإدارية لجبل "آثوس"، بحسب ما أوضح المعهد على موقعه الإلكتروني.
وأكد مسؤول محلي في كارييس عدم تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية في الممتلكات والبنى التحتية حتى الآن.
ويضم جبل "آثوس" أو (الجبل المقدس)، الواقع في منطقة مقدونيا في شمال اليونان، 20 ديرا مأهولا تعود إلى قرون خلت. 

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المصدر: آ ف ب
اليونان
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