بريطانيا والهند تبحثان التعاون في "مكافحة الإرهاب"

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن بريطانيا والهند ناقشتا، اليوم السبت، توسيع تعاونهما في مجال "مكافحة الإرهاب".

جاءت تصريحات لامي بعد لقائه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ووزير الخارجية البريطاني هو أرفع مسؤول غربي يزور نيودلهي وإسلام اباد منذ اتفاق الجارتين الواقعتين في جنوب آسيا على وقف إطلاق النار الشهر الماضي بعد أيام من التوتر.

وقال لامي، في مقابلة أجريت معه في مقر إقامة المفوض السامي البريطاني في نيودلهي "نريد الحفاظ على الوضع القائم حاليا".

وأضاف "نحن حريصون على مواصلة العمل مع شركائنا في الهند على اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب".

وقال إنه ناقش الخطوات التالية مع كل من مودي وسوبرامانيام جيشينكار وزير الخارجية الهندي، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وناقشت الهند وبريطانيا العام الماضي مكافحة تمويل الإرهاب والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية وتبادل المعلومات.