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وفد صيني وأميركي يبحثان الرسوم الجمركية الاثنين في لندن

علما الصين والولايات المتحدة
7 يونيو 2025 22:38

يلتقي هي ليفينغ نائب رئيس الوزراء الصيني، الأسبوع المقبل، في المملكة المتحدة وفدا أميركيا لإجراء مناقشات حول التجارة، وفق ما أعلنت اليوم السبت وزارة الخارجية الصينية.
هي ليفينغ سيكون موجودا في المملكة المتحدة من الثامن من يونيو الجاري وحتى الثالث عشر منه بدعوة من الحكومة البريطانية، وفق الخارجية الصينية.
سيشارك هي مع مسؤولين أميركيين في ترؤس اجتماع أول لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، وفق المصدر نفسه.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، أمس الجمعة، أن مناقشات صينية-أميركية جديدة ستجرى الاثنين في لندن لمحاولة التوصل إلى "اتفاق" بين واشنطن وبكين.
سيتألف الوفد الأميركي من وزيري الخزانة سكوت بيسنت والتجارة هاورد لوتنيك والممثل التجاري جايميسون غرير، وفق ما أعلن ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال".
وتابع "ينبغي أن يجري هذا الاجتماع على نحو جيد جدا".
جولة المناقشات ستكون الثانية بين ممثلين لبكين وواشنطن منذ عودة ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية.
كانت الجولة الأولى عقدت في جنيف في منتصف مايو الماضي، وأتاحت تعليق رسوم جمركية متبادلة بنسب تخطّت مئة بالمئة.
وأجرى الرئيسان الأميركي والصيني شي جينبينغ مباحثات هاتفية، الخميس، للمرة الأولى منذ بدأت التوترات التجارية، وأكد سيّد البيت الأبيض أن المحادثة أفضت إلى "خلاصة إيجابية للغاية".
من جهته، شدّد الرئيس الصيني على ضرورة "تصحيح مسار" العلاقات الثنائية، على ما أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا".

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المصدر: وكالات
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