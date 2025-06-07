إصابات جراء عملية دهس في ألمانيا

أصيب خمسة أشخاص عندما قاد رجل سيارة ودهس بها جمعا من الناس في مدينة "باساو" جنوب ألمانيا.

أعلنت الشرطة الألمانية أن خمسة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى؛ ومن بين هؤلاء زوجة قائد السيارة، البالغة من العمر 38 عاما، وابنتهما البالغة خمسة أعوام.

وأضحت الشرطة أن من المحتمل أن تكون حادثة الدهس جاءت على خلفية خلافات عائلية بين الزوجين.

تقع "باساو" على الحدود الألمانية مع النمسا، على بعد نحو 150 كيلومترا شرقي مدينة ميونخ. ولم تعرف بعد درجة خطورة الإصابات.

واعتقل السائق، البالغ من العمر 48 عاما، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد أدلى بأية أقوال حول الحادث.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "الشرطة الجنائية موجودة في الموقع وتولت التحقيقات".

يذكر أنه في فبراير الماضي، اقتحمت سيارة موكبا احتجاجيا في ميونخ، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، توفي اثنان منهم لاحقا في المستشفى، هما امرأة وابنتها الصغيرة.