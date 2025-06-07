ترامب يحذّر ماسك من "عواقب وخيمة"

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، حليفه السابق الملياردير إيلون ماسك، من "عواقب وخيمة" إذا حاول مساعدة الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس القادمة.

وقال ترامب إنه لا يرغب في إصلاح علاقتهما، مضيفا في مقابلة هاتفية مع شبكة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية الأميركية أنه لا يخطط للمصالحة مع ماسك.

وحذّر الرئيس الأميركي، مستشاره السابق من "عواقب وخيمة" إذا سعى لدعم طعون ضد المشرعين الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح إقرار مشروع قانون الميزانية التي قدمها ترامب إلى الكونغرس.

وحضّ مشرّعون، معارضون لمشروع قانون الميزانية، ماسك على تمويل طعون ضد الجمهوريين الذين يصوتون لصالح إقرار مشروع القانون.

وقال ترامب في تصريح لشبكة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية "ستترتب عليه عواقب وخيمة في حال فعل ذلك"، من دون تحديد ماهية تلك العواقب.

وعندما سئل تحديدا عما إذا كان يعتقد أن علاقته بممول حملته الانتخابية السابقة قد انتهت، أجاب ترامب "أفترض ذلك، نعم".

وأضاف الرئيس الأميركي "أنا مشغول جدا بأشياء أخرى. كما تعلم، لقد فزت بالانتخابات بفارق كبير. لقد منحته العديد من التسهيلات، قبل أن يحدث كل هذا، منحته تسهيلات في إدارتي الأولى وأنقذت حياته في تلك الفترة، وليس لدي أي نية للتحدث معه".

كما وجه الرئيس تحذيرا وسط أنباء عن احتمال دعم ماسك لنواب الديمقراطيين ومرشحيهم في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.