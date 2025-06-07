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«الهلال الأحمر» الإماراتي يدشن مشروع توزيع الأضاحي بحضرموت

«الهلال الأحمر» الإماراتي يدشن مشروع توزيع الأضاحي بحضرموت
8 يونيو 2025 01:07

المكلا (وام)

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مشروع توزيع أضاحي عيد الأضحى المبارك بمحافظة حضرموت اليمنية، والذي يستفيد منه 1368 فرداً من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود.
وجرت عملية التوزيع في مديرية المكلا  بمحافظة حضرموت، بحضور أحمد سالم باظروس، مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت، وعدد من ممثلي «الهيئة». 
 وأكد أحمد سالم باظروس أن برنامج «أضاحي العيد» الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يأتي امتداداً للدور الإنساني الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية في حضرموت، مشيداً بالجهود المستمرة التي تبذلها «الهيئة» في تقديم الدعم الإغاثي والخدماتي للفئات الأشد احتياجاً، وأكد أن هذه المبادرات تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المحتاجة، لاسيما في مثل هذه المناسبات الدينية.
ومن جانبه، أوضح حميد راشد الشامسي، مستشار التنمية والتعاون الدولي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة حضرموت أن تنفيذ مشروع توزيع الأضاحي يأتي ضمن البرامج الموسمية والإنسانية لـ«الهيئة»، والهادفة إلى تعزيز مفاهيم التضامن والتكافل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر المستفيدة في المحافظة، بما يسهم في إدخال الفرحة إلى قلوبهم والتخفيف من معاناتهم.
وأكد الشامسي أن «الهيئة» ستواصل جهودَها لتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والإغاثية في مختلف مديريات محافظة حضرموت، بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي، ويعزز من استقراره الاجتماعي والاقتصادي، كما ثمن تعاون الجهات الرسمية والمحلية لإنجاح هذه البرامج والمبادرات الإنسانية.
ويذكر أن فرق الإغاثة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل توزيع الأضاحي خلال أيام التشريق في مناطق ومديريات عدة من محافظة حضرموت، مع التركيز على الأسر الأشد حاجة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
 وتأتي هذه المبادرة ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها «الهيئة» في المحافظة؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز قيم العطاء والتكافل في المجتمع.

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