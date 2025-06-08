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ثاني أيام التشريق.. الحجاج المتعجلون يختتمون المناسك وإرشادات وقائية لطواف آمن

حجاج بيت الله الحرام(رويترز)
8 يونيو 2025 10:38

يبدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، الثاني عشر من شهر ذي الحجة ثاني أيام التشريق الثلاثة في مناسك الحج.

ويقوم ضيوف بيت الله الحرام، اليوم برمي الجمرات الثلاث كما رموها بالأمس اتباعا لسنة الهادي المصطفى.

ويودع حجاج بيت الله الحرام المتعجلون، المشاعر المقدسة من مشعر "منى"، قبل غروب شمس اليوم الأحد، الموافق ثاني أيام التشريق، ويتوجهون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، وسط منظومة خدمية متكاملة، حيث تم تجنيد كوادر أمنية مدنية لتنظيم الحشود.

ونجحت المملكة العربية السعودية في تنظيم موسم الحج لهذا العام بكفاءة عالية، عبر تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية، وتشديد التعليمات والضوابط  لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. 

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حج 1446هـ
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وحثّت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حجاج بيت الله الحرام إلى اتباع الإرشادات الوقائية لطواف آمن وميسر، وذلك ضمن جهودها وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1446هـ، ليؤدوا مناسكهم بكل راحة وسكينة.
 
وأوضحت الهيئة أن من بين الإرشادات الوقائية في الطواف شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب والوقاية من الجفاف، والاستراحة عند الشعور بالإرهاق لتجنب الإجهاد الحراري، وتجنب الازدحام لضمان سلامتك وسلامة الآخرين، واستخدام المظلات الشمسية للوقاية من ضربات الشمس، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة لتجنب انتقال العدوى.

ودعت الداخلية السعودية الحجاج، إلى ضرورة الالتزام بجداول التفويج ومواصلة التزامهم بالتعليمات التي تنظم تحركاتهم خلال أيام التشريق، والتحلي بالهدوء والنظام في التنقل. 

وحثت الذين ينوون التعجل بالمغادرة في ثاني أيام التشريق، على البقاء في مخيماتهم إلى حين موعد المغادرة المحدد من قبل القائمين على خدمتهم، وسط استمرار الجهود الأمنية والتنظيمية وفق الخطط المعتمدة لسلامة ضيوف الرحمن حتى إتمام مناسكهم وعودتهم إلى ديارهم بسلام.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحج
السعودية
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