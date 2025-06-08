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إيطاليا تجري استفتاء حول الجنسية وتعزيز قوانين العمل

إيطاليا تجري استفتاءً حول الجنسية وتعزيز قوانين العمل
8 يونيو 2025 12:42

بدأ الإيطاليون اليوم الأحد التصويت في سلسلة من الاستفتاءات بشأن إصلاحات قوانين العمل وتسريع عملية التجنيس. وتستمر الاستفتاءات التي تمتد ليومين حتى يوم غد الاثنين. وتتناول معظم الإجراءات قانون العمل، بما في ذلك حماية أفضل ضد الفصل التعسفي، وزيادة مكافآت نهاية الخدمة، وتحويل العقود محددة المدة إلى عقود دائمة، والمسؤولية في حالات حوادث مكان العمل. ويتعلق الاستفتاء الخامس بتسريع عملية التجنيس، مما يسمح بالحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة في إيطاليا للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. في حين أنه يتعين عليهم حاليا الانتظار لمدة 10 سنوات على الأقل لتقديم الطلب. وفتحت مراكز الاقتراع  أبوابها اليوم في الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع ظهور النتائج بعد إغلاق مراكز الاقتراع يوم غد الاثنين في الساعة 3 بعد الظهر. ويحق لأكثر من 51 مليون شخص التصويت في الاستفتاءات. 

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المصدر: وكالات
استفتاء
إيطاليا
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