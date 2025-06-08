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إصابة مرشح للرئاسة في كولومبيا خلال تجمع في بوغوتا

إصابة مرشح للرئاسة في كولومبيا خلال تجمع في بوغوتا
8 يونيو 2025 13:23

 قالت السلطات الكولومبية إن السناتور ميجيل أوريبي تورباي، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية للبلاد العام المقبل، أصيب بطلق ناري في تجمع انتخابي في بوغوتا.

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وخضع ميغيل أوريبي المرشح للانتخابات الرئاسية الكولومبية المقررة العام المقبل، لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته برصاصتين خلال تجمع جماهيري في بوغوتا، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الكولومبية الأحد.
وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي المرشح البالغ 39 عاما ميغيل أوريبي وهو يلقي خطابا خلال مناسبة انتخابية في غرب العاصمة عند سماع صوت طلقات نارية، وقد أطلق مسلح النار عليه مرتين قبل أن يلقى القبض عليه.
وتمكن حارس أمن من القبض على المشتبه به، في حين قال مدير الشرطة كارلوس فرناندو تريانا إن منفذ الهجوم أصيب خلال الحادثة وهو يتلقى العلاج.
وأصيب شخصان آخران.ونقل أوريبي جوا إلى عيادة "سانتا في" حيث يتلقى العناية المركزة.

المصدر: وكالات
كولومبيا
الانتخابات الرئاسية
إطلاق نار
بوغوتا
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