روسيا: إحراز تقدم في وسط شرق أوكرانيا

قالت روسيا، اليوم الأحد، إن قواتها تقدمت صوب طرف منطقة دنيبروبتروفسك في وسط شرق أوكرانيا.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، وصلت وحدات من فرقة مدرعات روسية إلى الجبهة الغربية لمنطقة دونيتسك وتهاجم منطقة دنيبروبتروفسك المحاذية لها.

وقالت قوات الدفاع الجنوبية الأوكرانية، على تطبيق تلغرام إن الجيش الروسي "لا يتخلى عن نواياه لدخول منطقة دنيبروبتروفسك... جنودنا مرابطون بشجاعة واحترافية على موقعهم من الجبهة بما يعرقل الخطط. هذا العمل لا يتوانى لدقيقة".

وتظهر خريطة، من موقع "ديب ستيت" الموالي لأوكرانيا، وجود قوات روسية في منطقة قريبة جدا من دنيبروبتروفسك.

كما تظهر تقدما صوب مدينة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك من عدة اتجاهات.

وسيطرت القوات الروسية على مزيد من الأراضي في أوكرانيا.

وقال متحدث عسكري أوكراني إن القوات الروسية تحاول "التمهيد لهجوم" على كوستيانتينيفكا التي تشكل مركزا لوجستيا مهما للجيش الأوكراني.