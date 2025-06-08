أوكرانيا تحدد موعد تبادل الأسرى مع روسيا

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، أن عملية تبادل الأسرى وجثامين جنود قتلى مع روسيا والتي كان يفترض أن تتم في نهاية الأسبوع، ستجري "الأسبوع المقبل"، بعدما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بعرقلتها.

وقال كيريلو بودانوف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن "بدء عمليات إعادة (الأسرى إلى البلد) مرتقب وفق نتائج مفاوضات إسطنبول الأسبوع المقبل (...) وكل شي يجري كما هو متوقع".

كانت روسيا وأوكرانيا تبادلتا، أمس السبت، الاتهامات بالمسؤولية عن تأجيل عملية التبادل التي اتفق عليها الطرفان خلال جولتهما الثانية من المباحثات في إسطنبول الاثنين الماضي.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي على منصات التواصل الاجتماعي "أرجأ الجانب الأوكراني بشكل غير متوقع ولفترة غير محددة، تسلّم الجثث وتبادل الأسرى".

لكن الهيئة الأوكرانية لتنسيق معاملة الأسرى قالت، في بيان، إنه لم يكن هناك موعد محدد لإعادة الجثث وإن روسيا لا تلتزم بالمعايير المتفق عليها لتبادل الأسرى.