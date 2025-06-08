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روسيا تعلن وصول قواتها إلى منطقة وسط أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ "غراد"
8 يونيو 2025 20:52

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، وصول قواتها البرية إلى منطقة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا للمرة الأولى.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في منشور على قناتها على تطبيق "تلغرام"، إن وحدات من الفوج المدرع الـ 90 عبرت الحدود الغربية لمنطقة دونيتسك إلى منطقة دنيبروبتروفسك المجاورة.
إذا تأكد الخبر، ستكون هذه المرة الأولى التي تطأ فيها القوات البرية الروسية إحدى أكثر المناطق الأوكرانية اكتظاظا بالسكان والتصنيع منذ بدء الأزمة الحالية قبل أكثر من ثلاث سنوات. 
في المقابل، قالت القوات التي تدافع عن جنوبي أوكرانيا، ردا على ذلك، إن قواتها "تتشبث بمواقعها على الجبهة" بينما تواجه وضعا "متوترا"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. 
ولا تزال القوات الروسية تبعد أكثر من 140 كيلومترا (87 ميلا) عن العاصمة الإقليمية دنيبرو، التي يحميها أيضا نهر يحمل الاسم ذاته ومنظومة من مصبات النهر.

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المصدر: د ب أ
مدينة دنيبرو
روسيا
دنيبروبتروفسك
دونتسك
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