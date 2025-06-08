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مرشح رئاسي في كولومبيا يخضع لجراحة إثر محاولة اغتياله

السناتور ميغيل أوريبي مرشح انتخابات الرئاسة في كولومبيا
8 يونيو 2025 21:53

خضع السناتور المحافظ ميغيل أوريبي المرشح للانتخابات الرئاسية الكولومبية المقررة العام المقبل، لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته برصاصتين في الرأس خلال تجمع جماهيري في العاصمة بوغوتا، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الكولومبية اليوم الأحد.
وأظهر مقطع فيديو، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، المرشح، البالغ 39 عاما، وهو يلقي خطابا خلال مناسبة انتخابية في غرب العاصمة عند سماع صوت طلقات نارية، وقد أطلق مسلح النار عليه مرتين في الرأس ومرة في الركبة، قبل أن يلقى عليه القبض.
في لقطة أخرى، يظهر أوريبي مضرجا بالدماء وهو ملقى على مقدّم سيارة قبل أن تحمله مجموعة من الأشخاص إلى داخل إحدى السيارات المارة.
وتمكن حارس أمن من القبض على المشتبه به، وهو قاصر يعتقد أنه يبلغ 15 عاما، في حين قال كارلوس فرناندو تريانا مدير الشرطة إن منفذ الهجوم أصيب خلال الحادثة ويتلقى العلاج.
وأصيب شخصان آخران هما رجل وامرأة، وعثر على سلاح ناري في الموقع.
ونقل أوريبي جوا إلى العناية المركزة في عيادة "سانتا في".
وأوضحت المنشأة الطبية، الواقعة في بوغوتا في وقت سابق، أن أوريبي وصل في "حالة حرجة" وهو يخضع لجراحة "أعصاب" و"للأوعية الدموية الطرفية".
وقال رئيس بلدية بوغوتا كارلوس فرناندو غالان لوسائل إعلام إن أوريبي "تجاوز أول تدخل جراحي"، مضيفا أنه دخل "الساعات الحرجة" للتعافي.
وقالت زوجته، في تسجيل صوتي تمت مشاركته مع وسائل الإعلام، إنه "خرج من الجراحة ووضعه جيد".
يعمل فريق كبير من المحققين على تحديد الدافع للهجوم، وفق ما أعلن وزير الدفاع بيدرو سانشيز.
كان سانشيز أعلن، في وقت سابق، رصد مكافأة قدرها نحو 725 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن الجهة التي تقف وراء إطلاق النار.
ودان الرئيس اليساري غوستافو بيترو الهجوم، معتبرا أنه "لا يستهدف شخصه فقط بل أيضا الديمقراطية وحرية الفكر والممارسة المشروعة للعمل السياسي في كولومبيا".

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المصدر: وكالات
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محاولة اغتيال
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مرشح رئاسي
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