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مصر تدعو للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية

أرشيفية
9 يونيو 2025 01:42

القاهرة (وكالات)

دعت مصر، أمس، للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، موقفَ بلاده الداعي للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، مشدداً في السياق ذاته على أن القرار النهائي بشأن العملية السياسة في ليبيا يعود إلى الليبيين أنفسهم. 
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزير عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان، في إطار التواصل الدوري لدعم العلاقات المصرية التركية وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وفق بيان للخارجية المصرية. 
وأشاد الوزير عبد العاطي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية المصرية التركية في المجالات المختلفة، والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، مبدياً تطلع مصر لمواصلة التعاون المشترك خاصة في مجال التبادل الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، أخذاً في الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الجانبين. 
 كما شهد الاتصال، وفقاً لبيان الخارجية المصرية، تبادلاً للرؤى بشأن التطورات في ليبيا على ضوء المستجدات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، حيث أكد الوزير المصري أهميةَ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وفي أقرب وقت ممكن.

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