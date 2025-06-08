الحجاج المتعجلون يختتمون نسكهم بطواف الوداع في يسر وطمأنينة

أحمد شعبان (مكة المكرمة، القاهرة)



أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين، أمس طواف الوداع، بعد رمي الجمرات العقبة الثلاث في مشعر منى، خلال ثاني أيام التشريق، إيذاناً بانتهاء نسكهم.

وأكد اللواء عبدالله القريش، قائد قوات أمن الحج، أن قوات أمن الحج متأهبة بكامل جاهزيتها لتنفيذ خطط نفرة المتعجلين من منى، وعززت استعداداتها لإدارة وتنظيم الحشود في المسجد الحرام ومنشأة الجمرات في ثاني أيام التشريق.

وأشار إلى أن قوات المرور في الحج، تتابع مهامها في إدارة وتنظيم حركة المركبات؛ لتسهيل وتيسير عمليات نقل الحجاج المتعجلين من منى إلى المسجد الحرام، بينما تتابع دوريات أمن الطرق مغادرة ضيوف الرحمن من مدينة مكة المكرمة، والمحافظة على سلامتهم على الطرق كافة.

ودعا قائد قوات أمن الحج، ضيوف الرحمن إلى الالتزام ببرامج تفويجهم لرمي الجمرات، وعدم حمل الأمتعة معهم إلى منشأة الجمرات أو المسجد الحرام، والتحلي بالهدوء والسكينة عند التوجه لرمي الجمرات وأداء الطواف والسعي، واتباع تعليمات الأمن على الطرق وعند مداخل الجمرات والمسجد الحرام.

وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن المملكة العربية السعودية تبذل في كل عام جهوداً جبارة في خدمة الحجاج، وتحرص على توفير كل سبل الراحة والأمن لهم، من أجل تيسير أدائهم للمناسك في أجواء يسودها السكينة والتآلف والإخاء، موضحاً أن جميع الحجاج يشهدون لهذه الجهود من دون أدنى مجاملة أو مبالغة.

وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف، التي تجاوزت طاقتها التشغيلية 107 آلاف طائف في الساعة، وسط جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفق خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام.

وسخّرت الجهات المعنية إمكاناتها كافة؛ لتيسير تفويج الحجاج المتعجلين، وضمان انسيابية الحركة والتنقل داخل المسجد الحرام، حيث دُعمت بخدمات تنقل ميدانية تشمل 400 عربة كهربائية، وأكثر من 10 آلاف عربة يدوية، إلى جانب 210 بوابات ذكية لتنظيم الدخول والخروج. كما بلغت الطاقة الاستيعابية للسعي بين الصفا والمروة نحو 118 ألف ساعٍ في الساعة، في حين جُهّزت 12 عربة مخصصة للتحلل من النسك، و4 مواقع لحفظ الأمتعة؛ لتسهيل تنقل الحجاج وخدمتهم.

وشملت منظومة الخدمات المساندة في ساحات المسجد الحرام، توفير مستشفيين، و99 موقعاً لدورات المياه، إلى جانب أكثر من 50 نقطة إرشاد ميدانية ضمن فرق راجلة تسهم في توجيه الحجاج ومساعدتهم.

وأشادت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، في حديثها لـ«الاتحاد»، بالتطوير الشامل والمستدام للبنية التحتية الذي نفذته المملكة العربية السعودية ، إضافة إلى منظومة الخدمات الذكية، واستخدام أحدث التقنيات المعاصرة في إدارة الحشود.