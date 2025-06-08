رئيسة المكسيك: المهاجرون ليسوا مجرمين

دعت كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك الولايات المتحدة إلى عدم معاملة المهاجرين مثل "المجرمين"، مشيرة إلى توقيف 35 من مواطنيها في عمليات الدهم التي تثير احتجاجات في مدينة لوس أنجليس الأميركية.

وقالت شينباوم إن "المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة هم (...) رجال ونساء نزيهون ذهبوا للبحث عن حياة أفضل وتأمين حاجات عائلاتهم. هم ليسوا مجرمين".

وشدّدت على أن عمل المهاجرين "يدعم أيضا اقتصاد الولايات المتحدة".

بدأ عناصر من الحرس الوطني الأميركي يصلون إلى مدينة لوس أنجليس، صباح الأحد، بعدما أمر الرئيس دونالد ترامب بإرسالهم، في انتشار يأتي عقب اندلاع احتجاجات اتسم بعضها بالعنف على خلفية عمليات دهم شديدة لتنفيذ قوانين الهجرة.

وقالت شينباوم "نحن لا نتّفق مع هذه الطريقة لمعالجة ظاهرة الهجرة التي لا تتم بعمليات الدهم أو العنف"، داعية إلى احترام حقوق المهاجرين.

وأوضحت أن البعثة الدبلوماسية المكسيكية على تواصل مع 35 مكسيكيا محتجزين في الولايات المتحدة.