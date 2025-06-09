رئيس كوريا الجنوبية السابق يحضر جلسة في محاكمته

من المقرر أن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي السابق "يون سوك-يول" الجلسة السادسة من محاكمته بتهمة التمرد اليوم الاثنين، في أول ظهور علني له منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 يونيو. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تبدأ الجلسة في الساعة 15:10 صباحا(0215 بتوقيت جرينتش) في محكمة منطقة سول المركزية. ويواجه "يون" تهم التمرد وإساءة استخدام سلطته من خلال محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبرالماضي. وتم بعد ذلك عزله من منصبه. وأجريت انتخابات مبكرة لاختيار خليفته الأسبوع الماضي. وتولى الفائز "لي جيه-ميونج"، منصبه على الفور.