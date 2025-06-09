روسيا تعلن السيطرة على مزيد من الأراضي في أوكرانيا

قالت روسيا، اليوم الاثنين، إن قواتها سيطرت على مزيد من الأراضي في منطقة دنيبروبتروفسك الواقعة في شرق وسط أوكرانيا وذكر الكرملين أن العمليات هناك تهدف جزئيا إلى إنشاء "منطقة عازلة".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية "واصلت التقدم في عمق دفاعات" أوكرانيا ووسعت مساحة الأراضي التي تسيطر عليها في دنيبروبتروفسك.

وأوضحت أوكرانيا أن قواتها لا تزال تسيطر على جزء من الجبهة قرب الحدود الشرقية لمدينة دنيبروبتروفسك.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تسعى لإنشاء منطقة عازلة من خلال التقدم في دنيبروبتروفسك "بلا شك ... هذا جزء من الأمر".

وقال دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن هجوم دنيبروبتروفسك يُظهر أنه إذا لم تسلّم أوكرانيا بالمكاسب التي حققتها روسيا على الأرض خلال محادثات السلام، فإن قوات موسكو ستواصل تقدمها.

واستأنفت روسيا وأوكرانيا مفاوضات السلام في تركيا الشهر الماضي بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.