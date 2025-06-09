الثلاثاء 10 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى

جنود أوكرانيون يعودون إلى بلادهم ضمن تبادل أسرى مع روسيا
9 يونيو 2025 18:09

قالت روسيا وأوكرانيا، اليوم الاثنين، إنهما  نفذتا عملية لتبادل الأسرى  شملت شبانا تقل أعمارهم عن 25 عاما.
وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن عملية تبادل الأسرى الجديدة ستتواصل على مراحل في "الأيام المقبلة"، معلنا أن كييف تسلمت من موسكو المجموعة الأولى من السجناء.

وقال زيلينسكي، على مواقع التواصل الاجتماعي "اليوم، بدأت عملية تبادل، وستستمر على مراحل خلال الأيام المقبلة".
وأضاف "من بين الذين نعيدهم الآن الجرحى، والمصابون بجروح بالغة، ومن تقل أعمارهم عن 25 عاما".
من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية "نُقلت مجموعة أولى من العسكريين الروس الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما من الأراضي الخاضعة لأوكرانيا"، وهي الآن في بيلاروسيا.

أخبار ذات صلة
روسيا تعلن السيطرة على مزيد من الأراضي في أوكرانيا
أوكرانيا: هجوم روسي بطائرات مسيرة
  • جنود روس في بيلاروسيا ضمن تبادل أسرى مع أوكرانيا
    جنود روس في بيلاروسيا ضمن تبادل أسرى مع أوكرانيا

ولم تُحدد روسيا ولا أوكرانيا عدد من شملتهم عملية التبادل اليوم من الطرفين، لكن روسيا أشارت إلى إعادة "العدد نفسه من الجنود الأوكرانيين".

وهذه هي أول مجموعة من الأسرى يتم تبادلها منذ اجتماع عقد في الثاني من يونيو الجاري في مدينة إسطنبول التركية بين روسيا وأوكرانيا وتم الاتفاق فيه على إجراء عملية تبادل جديدة.
كان البلدان أجريا عملية تبادل أولى للأسرى شملت 1000 أسير من كل جانب عقب الجولة الأولى مباحثات إس\نبول جرت في مايو الماضي. 

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
تبادل أسرى
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
«أوبتا» تتوقع «البطل» ومصير ممثلي العرب في مونديال الأندية
الرياضة
«أوبتا» تتوقع «البطل» ومصير ممثلي العرب في مونديال الأندية
اليوم 10:46
أرشيفية
الترفيه
بيع منحوتة "نادرة" في مزاد فرنسي بـ 860 ألف يورو
اليوم 10:42
حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر 'المارينز'"
الأخبار العالمية
حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر 'المارينز'"
اليوم 10:02
ترامب يبقي خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض رغم خلافه مع ماسك
الأخبار العالمية
ترامب يبقي خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض رغم خلافه مع ماسك
اليوم 09:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©